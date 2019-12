Schornsteinbrand am 1. Weihnachtstag in Schwagstorf CC-Editor öffnen

Einsatz am 1. Weihnachtstag an der Diehauser Straße. Der Schornstein dieses Gebäudes brannte aus. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Schwagstorf. Feuerwehreinsatz am 1. Weihnachtstag in Schwagstorf. An der Driehauser Straße war es zu einem Schornsteinbrand gekommen.