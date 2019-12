Haaren. Im Ostercappelner Ortsteil Haaren ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw gekommen. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Nach ersten Einschätzungen der Polizei hat sich der Radfahrer bei dem Zusammenprall schwer verletzt.

Auf der Vehrter Straße ist es am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr zu einem schweren Unfall. Laut Mitteilung der Polizei kam es zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Die Ursache für den Unfall ist bisher unklar. Der Radfahrer sei vermutlich schwer verletzt hieß es in einer ersten Einschätzung der Beamten. Die Versorgung durch den Rettungsdienst und die Unfallaufnahme durch die Polizei dauert derzeit noch an.

Weitere Informationen in Kürze.