Doppelter Wechsel an der Spitze des DRK-Ortsvereins Venne

Der neue Vorstand des DRK Venne mit (von links): Anneke Brockauf, Christoph Hagemann, Sandra Primus (ausgeschieden), Werner Hagemann-Primus, Ulrich Herweg, Irmgard Gerlach und Torsten Keisker. Foto: DRK Venne

Venne. An der Spitze des DRK-Ortsvereins Venne gibt es einen doppelten Wechsel. Ulrich Herweg wird an der Spitze durch Werner Primus-Hagemann abgelöst und tritt seinerseits die Nachfolge von Sandra Primus als 2. Vorsitzender an.