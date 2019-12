Ostercappeln. "Es war das Fell, das bei der Entscheidung über die Rasse ausschlaggebend war, und Pudel haaren nun einfach mal nicht, sofern man sie alle zwei Monate frisiert", berichtet Wolfgang Mihajlovic aus Ostercappeln. Er fügt hinzu: "Und da kam für uns nur ein Pudel in Frage." Und der heißt Milo.

Zuvor hatten Freunde von einem Doodle (ein Elternteil Pudel) berichtet, aber dann fiel die Entscheidung eindeutig auf einen reinrassigen Pudel. Um seinen lieben anhänglichen schwarzen Milo zu finden, einen Groß-Pudel, oder aber auch Königspudel genannt, musste der Ostercappelner bis in den hohen Norden nach Ostfriesland fahren.



Schnell das Herz erobert

Die Fahrt war jedoch nicht umsonst, denn als er Milo sah, war der kleine Rüde ihm sofort ans Herz gewachsen. Nun lebt der schöne Vierbeiner bereits seit fast neun Monaten in der Familie Mihajlovic in Ostercappeln und geht inzwischen auch in die Hundeschule in Melle. Milo ist äußerst gelehrig und intelligent. Neben dem vielseitigen Programm in der Hundeschule soll er auch lernen, neben dem Fahrrad herzulaufen.

Anhänglich und zutraulich

Pudel sind normalerweise sehr lebhaft, aber Milo ist ein ruhiger anhänglicher und zutraulicher Hund. Es gibt verschiedene Pudel und anhand ihrer Größe werden sie unterschiedlich benannt: Großpudel (Königspudel), Kleinpudel, Zwergpudel und Toy-Pudel. Auch farblich gibt es Varianten: schwarz, weiß, grau-silber oder braun, wobei der letztere recht selten vorkommt. Die besondere optische Eigenschaft eines Pudels sind seine gekräuselten Haare.

Treuer Blick

Aber Milo hat nicht nur seinen Reiz im Optischen, sondern sein angenehmes Wesen und sein treuer Blick lassen die Herzen des Betrachters höher schlagen. Die Fotografin erlebte, dass Milo während des Shootings fest in die Kamera schaute – und das ist bei Hunden keineswegs selbstverständlich.