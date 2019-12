Schwagstorf. Am Sonntag, 22. Dezember, laden die Schwagstorfer Musikanten wieder zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das Konzert beginnnt um 18 Uhr.

Besinnliche Weisen, traditionelle wie moderne Weihnachtslieder, intoniert von Spielmannszug und Blaskapelle, Solisten, Gesang und Literatur – das nunmehr 18. Weihnachtliche Konzert der Schwagstorfer Musikanten bietet ein abwechslungsreiches Programm, gerade recht, um sich auf das Fest der Feste einzustimmen.

Eine Lesung von Angelika Riese unter dem Motto „Literatur zwischen den Tönen“ sorgt zwischen den dargebotenen Musikstücken für literarische Abwechslung, macht nachdenklich und stimmt froh.



Dabei erwartet die Besucher in diesem Jahr etwas Besonderes: Pünktlich zum 3. Advent brachten Pfadfinder das Friedenslicht aus Bethlehem nach Deutschland. Im Rahmen des Konzertes wird es in Schwagstorf in Empfang genommen. Jeder Besucher kann es durch ein mitgebrachtes Windlicht mit nach Hause nehmen.

Das Konzert findet im festlichen Rahmen der katholischen Kirche St. Marien in Schwagstorf statt; anstlle eines Eintrittsgeldes bitten Spielmannszug und Blaskapelle um eine Spende für die vereinseigene Jugendarbeit.