Ostercappeln. 28 Verkaufsstände vor der imposanten Kulisse von St. Lambertus, viele Ehrenamtliche, die mitmachen, viele gemeinnützige Projekte, die von hier aus unterstützt werden: Eigentlich ist der Weihnachtsmarkt in Ostercappeln, der in diesem Jahr schon zum 15. Mal stattfand, inzwischen fast ein Selbstläufer. Fast.

Denn was in all den Jahren geblieben sei – trotz bestens aufgestelltem Orgateam –, „ist der ängstliche Blick zum Himmel“, so Ortsbürgermeister Peter Kovermann, der den Markt eröffnete und bei der Gelegenheit noch einmal an das Anfangsjahr, mit 50 Zentimetern Neuschnee und Stromausfall, erinnerte.



So schlimm kam es diesmal nicht. Aber der Wind machte den Ausstellern doch zu schaffen. Vor allem direkt an der Kirche pfiff er ordentlich, sodass Heike und Wolfgang Schwarzenberger ihren Stand vorzeitig wieder abbauen mussten, weil die Böen zu heftig waren. „Schade“, fanden sie, zumal sie mit wärmender Winterbekleidung bereits seit vielen Jahren zu den Marktbeschickern gehören. „Aber wir wollen auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederkommen. Das Wetter kann man sich eben nicht aussuchen.“

Das Wetter nicht, alles andere aber schon. Das Angebot auf dem Kirchplatz und drumherum war wieder sehr vielfältig. Heißgetränke, ein Muss auf jedem Weihnachtsmarkt, gab es in allen Variationen. Hungrig musste auch niemand bleiben. Und wer noch ein dekoratives Weihnachtsgeschenk für seine Lieben suchte, wurde ebenfalls fündig.

In der Alten Mädchenschule zum Beispiel bot die Designerin Ruth Luyiga Packruhn Upcycling-Schmuck und -taschen an, die Frauen in Uganda gefertigt hatten: Im „Homeland Woman Project“ werden sie zu Näherinnen ausgebildet. Die farbenfrohen Motive, mit denen die afrikanischen Baumwollstoffe bedruckt waren, waren ein Hingucker. Und der hinter den Produkten stehende Bildungs- und Nachhaltigkeitsgedanke war noch noch ein weiterer guter Grund, sich hier genauer umzusehen.

Erstmals unter den Ausstellern war der Reparaturtreff des Vereins „Starkes Dorf Ostercappeln“. Gegen eine Spende wurden nützliche Haushaltshelfer, vom Rasentrimmer bis zur Kaffeemaschine, wieder „zurück in den Kreislauf“ gegeben, wie Franz Kahlert das nannte – nachdem die Reparateure Hand angelegt hatten und alle Gerätschaften wieder voll funktionsfähig waren.

Am Tombola-Stand der Kolpingsfamilie gab es in diesem Jahr gleich zwei gute Nachrichten. Die erste: Wie immer war jedes Los ein Gewinn. Insgesamt 2.400 Preise standen bereit, jeder einzelne weihnachtlich verpackt. Die zweite gute Nachricht: „Wir haben heute die 100.000-Euro-Marke geknackt“, verkündete Otto Duisen schon kurz nach Mittag strahlend - 100.000 Euro, die über Jahre hinweg durch die Aktivitäten der Kolpingsfamilie beim Adventsbasar und beim Weihnachtsmarkt für Schwester Sigmundas Ecuador-Projekt zusammengekommen sind.

Noch viel mehr gehörte zum Programm des Weihnachtsmarktes: Kasperletheater in der alten Mädchenschule, Stöberstunde in der Bücherei, der Tannenbaumverkauf des Verschönerungsvereins, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Nicht zu vergessen die musikalische Eröffnung durch den Chor der Kitas „Arche Noah“ und „Lambertus“ und die abendliche Weihnachtsmusik. Für Besucherin Daniela Düvel-Egbert gehört all das zum Erfolgsrezept der Veranstaltung: „Die Mischung stimmt. Und es ist super, dass hier so viel für den guten Zweck ist.“