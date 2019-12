Venne. Wenn die dänische Sängerin Helene Blum mit ihrem Musikerkollegen Harald Haugaard gemeinsam in Kirchen und Konzerthallen unterwegs ist, dann wissen versierte Musikfans: Es geht wieder gen Weihnachten. Denn was in diesem Jahr unter dem Titel „Nordic-Christmas“ erneut als skandinavisches Folk-Adventskonzert zu erleben war, hat viele Jahre Tradition. Wobei die Konzerthallen immer größer zu werden scheinen.

Denn nur zwei Tage, bevor die beiden Musiker – diesmal mit einer dreiköpfigen Begleitband und einem Gast als Verstärkung dabei – jetzt in Venne im Altkreis Wittlage wieder in stilvoller Kirchenatmosphäre auftraten, hatten sie ein Konzert im XXL-Format zu absolvieren, nirgends anders als in der Elbphilharmonie in Hamburg. Zwar nicht im dortigen Großen, sondern im Kleinen Saal. Aber immerhin.



Instrumente vom Cello bis zur Mandola

Nun entführten sie die Konzertgäste auch bei uns in den hohen Norden Skandinaviens. Mit dabei war diesmal die ebenfalls unter dem Namen „Nordic Christmas“ mitreisende Begleitband, die sich aus schwedischen und dänischen Musikern zusammensetzte und die vom Cello bis zur Mandola die verschiedensten Instrumente beherrschte (Kirstine Elise Pedersen, Mikkel Grue und Sune Rahbek).

Als Gast für diesen Abend in der Venner Walburgiskirche hatte das Quintett ihren schwedischen Kollegen Esbjörn Hazelius mit dabei, der die fünf mal mit seinem Gesang, mal mit seiner Geige oder an der Zither unterstützte. Bereits vor vier Jahren standen diese beiden Stars der dänischen Folkszene schon einmal hier auf der Venner Bühne.

Neues Weihnachtslied mit im Gepäck

Zum ersten Mal präsentierte Helene Blum an diesem Abend auch ihr neues Weihnachtslied „Kaere Jul“. Es spiegelt den Aussagen der Sängerin zufolge die ganz kleinen Momente wider, die nur in der Weihnachtszeit auftreten – was in der stimmungsvollen Kirchenatmosphäre besonders gut zum Tragen kam. Aber auch beschwingte Tänze oder eigene Kompositionen rund um die Weihnachtszeit, so wie sie in Skandinavien gefeiert wird, standen auf dem Programm.

Seit rund zehn Jahren spielen die Musiker um Sängerin Helene Blum und Harald Haugaard bereits zusammen. Eingeladen zu diesem Weihnachtskonzert hatte der Venner Folk Frühling um den Vorsitzenden Rainer Mix.