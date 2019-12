Ostercappeln. Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, können die Besucher auf dem Ostercappelner Weihnachtsmarkt das Team des Reparaturtreffs entdecken und dort am Stand des Vereins „Starkes Dorf“ vielleicht auch überraschend auf ein Schnäppchen stoßen. Der nächste offizielle Treff findet dann am Mittwoch, 18. Dezember, ab 14.30 statt.

Zwar bleiben am 15. Dezember auf dem Kirchplatz Zangen und Lötkolben in den Werkzeugkoffern, doch die ehrenamtlich tätigen Bastler, Ingenieure, Techniker, Schneider und Mechaniker haben Schätze aus ihrer Werkstatt mitgebracht, reparierte Gegenstände, die sie als vorweihnachtliche Gabe an Bürger verschenken möchten.

Advent der guten Taten

"Im Lager der Aktivisten hat sich im Jahr viel angesammelt", berichtet das Starke Dorf Ostercappeln. Damit reihen sie sich in den „Advent der guten Taten“ ein, eine Aktion der Ostercappelner Freiwilligenagentur. Vielleicht werden gerade bestimmte Haushaltsgeräte dringend benötigt. "Die am Weihnachtsmarkt vorgestellten Staubsauger, Bügeleisen, Toaster oder Wasserkocher waren bereits zum Verschrotten vorgesehen, haben aber durch die Tüftler neues Leben erhalten und werden nun gern wieder an Haushalte abgegeben", so die Aktiven des Treffs. Das Team freut sich natürlich auch über kleine Spenden.

Die Aktivisten des Ostercappelner Reparaturteams nehmen den Schutz der Umwelt ernst und handeln nach Bertolt Brecht: „Ändere die Welt, sie braucht es“ und stellen sich damit gegen die Wegwerfgesellschaft; ein kleiner, aber wichtiger Baustein im großen Kreis der Bewahrer unserer Natur und Kultur. So können die Bürger sich am Stand des Vereins „Starkes Dorf“ am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt beraten und informieren lassen.

Hilfe zur Selbsthilfe

Drei Tage später – am Mittwoch, 18. Dezember, richten sich die ehrenamtlich arbeitenden Damen und Herren ab 14.30 Uhr im Paulus-Gemeindesaal auf die Bürger ein, die mit ihren defekten Lichterketten, Waffeleisen und Spieluhren um Hilfe bitten. Gemeinsam werden dann zum letzten Mal in diesem Jahr die Schäden beseitigt, immer im Sinn der Hilfe zur Selbsthilfe. Im Jahr 2020 wird erstmals wieder am Mittwoch,15. Januar, wie immer am dritten Mittwoch eines Monats, repariert. Im vergangenen Mai war der Treff in das evangelische Gemeindehaus an der Bremer Straße 7 umgezogen, weil das Haus Nr. 4 am Kirchplatz nicht mehr zur Verfügung stand. Dieses Gebäude wird jetzt von der Bücherei genutzt, die wiederum aus dem Pfarrheim ausziehen musste, das derzeit als provisorische Kindertagesstätte umgebaut wird.

Im November 2018 hatte der Treff erstmals seine Türen geöffnet. Das Ergebnis nach einem Jahr: Etwa 280 kaputte Gegenstände wurden den Aktivisten im ersten Jahr von Bürgern vorgelegt, überwiegend elektrische Haushaltsgeräte, aber auch Spielzeug, Papier fressende Drucker und funktionsuntüchtige oder beschädigt Anlagen aus der Elektronik. Fast 80 Prozent dieser Fälle konnten wieder in den Gebrauch zurückgeführt werden. In anderen Fällen wurde den Bürgern der Gang zum Fachhandel oder zu gewerblichen Reparaturdiensten empfohlen oder ihnen – eher selten geraten – Gegenstände zur fachmännischen Entsorgung zu führen.Eine Änderungsschneiderei gibt es zwar nicht, aber Nähen von zerrissenen Rucksäcken, Kleiderstoffen und Zeltplanen gehört durchaus zum Repertoire.

Helfer willkommen

Ein gutes Dutzend Frauen und Männer engagieren sich im Reparaturtreff. Wer sich ebenfalls einbringen möchte, ist jederzeit willkommen.