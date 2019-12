Blick auf den Markt vor St. Lambertus Ostercappeln. Archivfoto: Christa Bechtel

Ostercappeln. Die 15. Auflage des Ostercappelner Weihnachtsmarktes findet am Sonntag, 15. Dezember, statt. Das Team des Weihnachtsmarktes hat sich vorgenommen, den Besuchern all das zu bieten, was die Weihnachtszeit ausmacht. Dafür wurde ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.