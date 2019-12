Ostercappeln. Wie kommen Fotos aus dem Inneren des abgerissenen Bad Essener Speichers in die Alte Mädchenschule Ostercappeln. Ganz einfach: Sie bilden eine Ausstellung des Kulturrings Ostercappeln (Kurios). Dabei verschaffen Iris und Heinz-Jürgen Nepke, die die Fotos gemacht haben, dem Betrachten ganz spezielle Einblicke.

Vor der Eröffnung der Ausstellung sagte Iris Nepke: "In die Räume der Alten Mädchenschule geht viel mehr rein als man glaubt." Heinz-Jürgen Nepke ergänzt, dass dort eine einfach zauberhafte Atmosphäre herrscht. Die Begrüßung der Gäste übernahm Ute Klasmeier, die 2. Kurios-Vorsitzende. Sie kündigte Etoile Hünniger und Maria Koltzov an, zwei junge Künstlerinnen, die sich für den Abend zusammengetan und Lieder einstudiert hatten. Den abschließenden Dank formulierte sie so: "Danke, es ist ein Vergnügen, euch heute hier zu haben."

Faszinierende Fotografien

Nachdem die beiden Titel "Over the Rainbow" und "Count on me" erklungen waren, sprach Klasmeier allen aus der Seele: "Das war so schön..." Gerrit Spijkerboer, der Iris und Heinz-Jürgen Nepke auch aus seiner Zeit als Vorsitzender der Kunstschule kennt, gab Erläuterungen zu den faszinierenden Fotografien, die sich vielfach quadratisch kraftvoll zeigen. Er war nach Ostercappeln gekommen, obwohl er längst nicht mehr im Wittlager Land wohnt.

Kamera als Werkzeug für Kunst

Spijkerboer bezeichnete die beiden Fotografen als Universalkünstker. Sie habe ihren Schwerpunkt auf die Malerei gesetzt, er auf die Grafik. Und weiter: "Wenn man universellen Leuten eine Kamera in die Hand gibt, kommt da auch Kunst heraus." Die Kamera sei ein Werkzeug, um etwas darzustellen. Spijkerboer schmunzelte: "Was muss ich als einfacher Fotograf erklären, wenn sie seit Langem Ausstellungen organisiert."

Spiel mit dem Licht

In Richtung Heinz-Jürgen Nepke hieß es: "Bei allem, was er macht, geht er zur Basis, zur Grafik zurück." Spijkerboer verfügt über eigene Fotoerfahrungen, die er im Inneren des Bad Essener Speichers gemacht hat. Ihn habe das Licht fasziniert, das im Inneren trotz der kleinen Fenster herrsche. Regen oder Sonne oder allein die unterschiedliche Tageszeit sorgten für komplett andere Lichtsituationen. Der Redner: "Teilweise haben wir die gleichen Aufnahmen gemacht und jeweils mit dem Licht gespielt."

Eigenes Sehen entscheidet

Die Theorie eine Bildes, so hieß es weiter, über die könne sich jeder in einem Buch informieren. Entscheidend sei aber das eigene Sehen. Spijkerboer: "Das Auge scannt das Bild und sucht zunächst Kontraste, es fängt bei dunkelsten Punkt an und geht zum hellsten – durchschnittlich zehnmal pro Sekunden." Der nächste Schritt sei der Scan, bei dem es um Farben geht. Es folgte die Suche nach Linien, Flächen und Strukturen. Das sei aber nicht alles. Die Bilder gelangten ins Gehirn des ausführenden und würden dort mit Emotionen verbunden.

Für jeden sei das Sehen mit Emotionen verbunden. Für die Aufnahmen aus dem inzwischen abgerissenen Bad Essener Speicher gelte das in besonderem Maße. Spijkerboer: "Der Speicher ist ein heißes Thema in Bad Essen, deshalb werden die Bilder in Ostercappeln ausgestellt..."

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist noch bis zum Sonntag, 12. Januar 2020, täglich von 15 bis 17 Uhr in der alten Mädchenschule am Kirchplatz 9 in Ostercappeln zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.