Vennermoor. Die Landfrauen aus dem Wittlager Land hatten Besuch von Märchenerzählerin Ute Link. Drei Mitglieder wurden geehrt. Beim Feiern im Gasthaus Beinker, Vennermoor, vergaßen die Frauen nicht, auch an andere zu denken.

In Ruhe zusammensitzen, plaudern bei Kaffee und Kuchen, dazu ein Programm, das ein bisschen auf das Christfest einstimmt: Zur Weihnachtsfeier der Wittlager Landfrauen kamen am Freitag rund 100 Frauen ins Gasthaus Beinker – 100 Frauen und zwei Männer, um genau zu sein. Einer davon war der Gitarrist Karl-Heinz Rolf, der an diesem Nachmittag die musikalische Begleitung übernahm. Der andere war Günter Harmeyer, stellvertretender Vorsitzender im DRK-Ortsverein Bad Essen. Er war gekommen, um den Landfrauen die „Wittlager Mahlzeit“ vorzustellen – ein gemeinsames Projekt des DRK, der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden, der SELK und der Katholischen Kirchengemeinde Bad Essen.



Unentgeltliche Mahlzeit

Grundgedanke sei es seinerzeit gewesen, die große Küche, die sich im DRK-Sozialzentrum in Wittlage befindet, zu nutzen, um einmal wöchentlich eine unentgeltliche Mahlzeit anzubieten, erläuterte Harmeyer. Damit sollten nicht nur Haushalte angesprochen werden, die als bedürftig gelten, sondern auch Menschen, die Geselligkeit suchen, weil sie sonst keine oder nur wenige andere Kontakte haben. Die Idee erwies sich als Volltreffer: 14-mal habe die „Wittlager Mahlzeit“ bisher angeboten werden können, „und es kommen immer so zwischen 120 und 150 Personen“. Alle Mitwirkenden seien dafür ehrenamtlich im Einsatz: die vier Köche des DRK (Hermann Pannenborg, Uwe Schleenvoigt, Peter Knödgen und Ralf Krone) und etwa 60 Helfer, die sich aus einem ökumenischen Arbeitskreis gefunden haben.

Auf Spenden angewiesen

Für Lebensmittel und weitere Kosten für den Betrieb der Küche bleibt die „Wittlager Mahlzeit“ jedoch auf Spenden angewiesen und die Landfrauen unterstützten dieses Projekt gern: 500 Euro konnte Kerstin Kampmann an Günter Harmeyer übergeben.

Aufregendes Jahr

Zum Ende des Veranstaltungsjahres 2019 blickte die Vorsitzende der Wittlager Landfrauen noch einmal kurz zurück, vor allem aber nach vorn: Es sei ein „aufregendes Jahr“ für den neuen Vorstand gewesen, „wir hatten viele Hürden zu meistern, was uns aber hoffentlich gelungen ist.“ Für 2020 sei wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt worden, neu sei, dass es einen Themenschwerpunkt gebe: „Garten“. „Von nun an soll es jedes Jahr einen Schwerpunkt geben“, kündigte Kampmann schon einmal an. Die Programmhefte würden den Landfrauen in den nächsten Wochen zugehen und auch hier gebe es eine Neuerung: eine „Kennenlernkarte“, die jedem Heft beiliege und mit denen die Landfrauen ein wenig Werbung in eigener Sache in ihrem Bekanntenkreis machen könnten.

Dank an Vertrauensfrauen

Bevor dann die Märchenerzählerin Ute Link ihre Zuhörerinnen mitnahm „in Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat“, wurden noch drei Landfrauen geehrt, die sich viele Jahre lang als Vertrauensfrauen engagiert haben und ihr Amt jetzt abgegeben haben: Marlies Schulte (Vertrauensfrau seit 1995), Inge Hegener (seit 1987) und Anni Albers, die an diesem Nachmittag allerdings nicht anwesend sein konnte (seit 1974). „Sie sind viele Jahre in die Häuser der Mitglieder gegangen, haben die Beiträge eingesammelt und waren das Sprachrohr zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern. Dies ist eine zeitaufwendige Tätigkeit – in der heutigen Zeit vielleicht ‚out‘. Aber wir möchten, solange wir Freiwillige finden, diese Tradition des Landfrauenvereins aufrechterhalten,“ sagte Kerstin Kampmann. Die Aufgaben der drei ehemaligen Vertrauensfrauen werden nun von Renate Willmann und Elsbeth Menke übernommen.