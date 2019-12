Ein Licht geht um die Welt. Symbolfoto: Sternenkinder

Ostercappeln. Mütter und Väter, die ihr Kind viel zu früh verloren haben, sowie Angehörige und Freunde sind eingeladen, im Gottesdienst am Sonntag, 8. Dezember 2019, 17 Uh in der Kapelle des Krankenhauses St. Raphael Ostercappeln ihrer Trauer und ihrem Mitgefühl Ausdruck zu geben – in dem Glauben, dass die Kinder in der Liebe Gottes geborgen sind.