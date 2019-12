Schwagstorf. Der Nikolausmarkt in Schwagstorf ist zugleich ein Fest der Dorfgemeinschaft. Gestaltet wird er von Aktiven aus dem Ort. Nachbarschaften sind dort ebenso aktiv wie Vereine oder Freundeskreise

In zwei Jahren werden die Schwagstorfer ihren 25. Markt feiern. 2019 stand aber erst einmal die 23. Auflage auf dem Programm. Organisator Dieter Ahlert hatte gemeinsam mit seinen Mitstreitern den Markt wieder im Schatten der St..Marien-Kirche auf der Mühlenstraße aufgebaut hat.

So warteten hier wie in den Vorjahren gut 23 Marktzelte auf die Besucher. Eröffnet wurde das Programm vom heimischen Kindergarten. Unter der Leitung von Tanja Krautstrunk und Alice Westphal von Kita und Familienzentrum Schwagstorf begeisterten die Mädchen und Jungen mit ihrem Gesang nicht nur ihre Eltern, die vor der Bühne standen.

Anschließend gaben die Bläser des Spielmannszugs Einblicke in ihr Können. Pünktlich für 17 Uhr hatte der Nikolaus sein Kommen zugesagt. Er kam und brachte Süßes für die Mädchen und Jungen mit.

Für die gute Sache

Zwischendurch lockte so mancher Stand mit seinen Leckereien zum Genießen. Die Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehr lockten mit Steaks und Kakao zum Flanieren und Verweilen ein. Auch frisch gebackenen Crêpes durften nicht fehlen. Ebenfalls vertreten war Irmhild Janssen, die sich gemeinsam mit ihrem Team in den Dienst der guten Sache stellte, um selbst Gebackenes, Kuchen und Brot zugunsten von Menschen in peruanischen Andendörfern zu verkaufen. In dem südamerikanischen Staat ist der gebürtige Schwagstorfer Pater Werner Mühl seit 40 Jahren tätig.

Traditionell gehören in Schwagstorf zum Nikolausmarkt auch die Turmbläser der Blaskapelle, die weihnachtliche Grüße vom Kirchturm ins Wittlager Land schickten.