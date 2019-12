Geldübergabe an die Organisatoren der Weihnachtsmärkte in der Gemeinde Ostercappeln durch Maike Schlichting vom Tourismusverein Ostercappeln (Vierte von links). Mit auf dem Foto: Gemeindebürgermeister Rainer Ellermann, der es sich nicht nehmen ließ, den Mitstreitern für ihren Einsatz zu danken. Foto: Helge Holz

Schwagstorf. Vorweihnachtliche Märkte haben in der Gemeinde Ostercappeln Tradition. Den Anfang macht jeweils am ersten Adventswochenende der Nikolausmarkt in Schwagstorf. eine Woche später folgt der Weihnachtsmarkt auf der Mühleninsel in Venne, und den Abschluss bildet am dritten Adventswochende der Markt auf dem Kirchplatz Ostercappeln.