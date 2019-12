Ostercappeln. In die St.-Lambertus-Kirche verlegten jetzt die Mitglieder der Kolpingsfamilie Ostercappeln ihren traditionellen vorweihnachtlichen Basar. Statt wie bisher im Pfarrheim zu feiern, mussten sie in diesem Jahr umdisponieren und sich einen neuen Ort für ihren Basar suchen.

Grund: das Pfarrheim Ostercappeln wird derzeit in einen provisorischen Kindergarten umgebaut. Der katholische Kindergarten im Ort wird saniert und erweitert und steht dann nicht mehr zur Verfügung. Anfang Januar sollen diese Arbeiten beginnen.

Seit mehr als 40 Jahren ist der Basar ein fester Bestandteil im Jahresprogramms der Kolpingsfamilie. Diesmal lockte also das Gotteshaus am Kirchplatz zum Flanieren und Stöbern. So warteten auch diesmal wieder allerlei selbst Gebasteltes auf die Besucher. Für die Besucher gab es unter anderem schöne Adventskränze und Türkränze. Auch Marmelade aus eigener Produktion warte hier auf die Besucher. „Alles aus eigener Herstellung“ verrieten die Gastgeber.

Stopp im Turmcafé

Wer wollte, konnte noch einen kurzen Stopp im Turmcafé einlegen, um sich hier mit Freunden und Verwandten auf eine Tasse Kaffee zu treffen oder um ein selbst gebackenes Stück Kuchen zu genießen. Der Erlös des Basars ist wieder für Projekt von Schwester Sigmunda im südamerikanischen Ecuador bestimmt.