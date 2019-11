Der Osnabrücker Jugendchor ist am Sonntag, 12. Januar, zu Gast im Wittlager Land. Das Konzert findet in St. Lambertus statt. Archivfoto: Christa Bechtel

Ostercappeln. Der Osnabrücker Jugendchor gibt am Sonntag, 12. Januar 2020, ein Konzert in der St.-Lambertus-Kirche Ostercappeln. Der Erlös ist für die Jugendarbeit in der katholischen Kirchengemeinde sowie für die öffentliche Bücherei bestimmt. Diese hat vor Kurzem neue Räume im Haus am Kirchplatz Nr. 4 in Ostercappeln bezogen.