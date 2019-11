Schwagstorfer Museen am ersten Advent geöffnet CC-Editor öffnen

Blick in das historische Klassenzimmer, das im Museum untergebracht ist. Foto: Martin Nobbe

Schwagstorf. Der Heimatverein Schwagstorf öffnet an jedem ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr – somit wieder am 1. Dezember – das Dorfmuseum im Schulgebäude an der Mühlenstraße. Auch das Technikmuseum und das Museum Schnippenburg sind geöffnet.