Altes und Neus am Kanal hat Iris Nepke in ihren Fotos aus dem alten Speicher visuell eingefangen. Foto: Iris Nepke

Ostercappeln. Inzwischen sind die Motive historisch: Iris und Heinz-Jürgen Nepke haben sich im Juni 2018 mit leidenschaftlicher Fotografen-Neugier in den Bad Essener Speicher begeben – es war eine der letzten Gelegenheiten vor dem Abriss des Gebäudes. Zu sehen sind die dabei entstandenen Fotografien vom 6. Dezember bis 12. Januar täglich von 15 bis 17 in der Alten Mädchchenschule in Ostercappeln. Eröffnet wird die vom Ostercappelner Kuturring Kurios ermöglichte Aussgellung am Freitag, 6. Dezember, um 19 Uhr.