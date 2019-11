Venne. Karsten Daher ist glühender HSV-Fan. "Nur der HSV" ist beim ihm keine Parole, sondern Programm. Sein HSV-Sitzmöbelunikat wurde jetzt für den guten Zweck versteigert.

Er entdeckte eine alte hölzerne Truhe und kam auf die Idee, dem guten Holzstück ein neues blau-weiß-schwarzes Gesicht zu verpassen. Die Venner Truhe und Karsten Daher waren sogar im ZDF zu sehen. In der Sendung „Mach was draus“ mit Moderatorin Eva Brenner war seine HSV-Truhe ein Thema. Aus der alten Truhe wurde eine Sitzbank im Stil einer englischen Telefonzelle mit blauen Sitzkissen und einer großen HSV-Raute.

Karsten Daher stellte nun seine Sitzbank der ungewöhnlichen Art als Unikat, das von allen HSV-Profis unterschrieben wurde, der HSV-Stiftung „Der Hamburger Weg“ zur Versteigerung zur Verfügung. Die erzielten Erlöse gehen dann vollständig an die zahlreichen Projekte der HSV-Stiftung, um Kinder und Jugendliche in Hamburg damit in den Bereichen Bildung, Soziales und Sport zu unterstützen. 2300 Euro wurden für den guten Zweck erzielt und der Venner HSV-Fan erlebte einen unvergesslichen Tag bei seinem Herzensverein.