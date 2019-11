Venne. "Ich denke, unsere Schau ist recht gut gelaufen", meinte Wilfried Görtemöller, Vorsitzender des Nutz- und Rassegeflügelzuchtvereins Venne, als es in der Schützenhalle Venne daran ging, erfolgreiche Züchter auszuzeichnen. Diese Aufgabe übernahm Stefan Niederwestberg, der zusammen mit dem Vorsitzenden die Schauleitung inne hatte.

Görtemöller machte deutlich, dass die Vereine damit leben müssten, dass die Hühnerzüchter immer weniger würden. Er sagte: "Das liegt daran, dass immer mehr Leute aus der Stadt auf dem Lande ihre Ruhe haben wollen..." Geflügelzucht, so der Vorsitzende, habe ihre Bedeutung auch für den Genpool. Die Hobbyzüchter sorgten dafür, dass Gene erhalten würden und auch wieder eingekreuzt werden könnten.

Lohn der vorangegangenen Arbeit

Zu den Gästen der Schau gehörte neben Günter Lippold von Kreisverband der Geflügelzüchter auch der Venner Ortsbürgermeister Erik Ballmeyer. Er meinte: "An sich wird die entscheidende Arbeit vor der Schau geleistet. Das ganze Jahr über müsse die Tiere betreut und versorgt werden. Bei der Schau werde die Arbeit belohnt." Der Ortsbürgermeister lobte die Geflügelzüchter: "Wenn in Venne etwas los ist, seid ihr immer dabei." Er wünschte sich insgesamt, dass der Austausch auch mit anderen Vereinen so intensiv gelebt werde.

Günter Lippold sprach die Zahl von 170 ausgestellten Tieren an. Er lobte das gute Niveau: "Das heißt schon was." Nicht fehlen durfte der Hinweis, dass eine Menge dazu gehört, bis aus dem gelegten Ei über das Küken und hoch bewertetes erwachsenes Tier geworden ist.

Training vor der Ausstellung

Wer sich wunderte, dass Tauben, Enten, Hühner und Gänse zumeist sehr entspannt in ihren Käfigen den Trubel der Ausstellung erlebten, bekam von einem Züchter eine einleuchtende Erklärung: "Das üben wir vorher mit den Tieren."

Bestnoten erreicht

"Es ist gut, dass jemand anderes die Ehrungen vornimmt", hieß es aus der runde der Züchter. Denn als erstes hatte Stefan Niederwestberg, der zusammen mit Wilfried Görtemöller die Schauleitung inne hat, den Vereinsmeister zu ehren – und das ist Wilfried Görtemöller. Bei den Leistungspreisen lag dann Niederwestberg mit 573 Punkten vor Görtemöller (572) und Heinz Tiemann (571). Landverbandsprämien gingen an Martin Klumpe (Vorwerkhühner) und Stefan Niederwestberg (Prachener Kanik) – jeweils mit der Bestnote "V" wie vorzüglich. Bei der Auszeichnung des besten Tiers der Schau ist für Abwechselung gesorgt. Zur Wahl stehen jeweils Tiere einer Kategorie. In diesem Jahr war es das Wassergeflügel. Ausgezeichnet wurde Heinz Tiemann mit Streicherenten silber-wildfarbig und der Bewertung "V" und 97 von 100 möglichen Punkten.

Über Kreisverbandsehrenpreise freuten sich Wilfried Buttegereit´(Zwerg-Brahma) und Wilfried Görtemöller (Arabische Trommeltauben). Der Jugendpokal ging an Maik Baumann (Antwerpener Bartzwerge).

Überraschendes

Wer die Ausstellung in der Schützenhalle besuchte, konnte so manches entdeckten. Da war ein kleiner Teich, auf dem sich Brautenten und Mandarinenten tummelten. Und vor einem Käfig war eine Kiste voller extrem dunkler Eier befestigt. Die Erklärung hatte Besitzer Görtemöller: "Wir wollten mal zeigen, wie dunkel Eier sein können." Gelegt waren sie von Marans, Hühnern, die aus Frankreich stammten. Der Vorsitzende: "In Deutschland gibt es sie mehr durchgezüchtet, aber dann legen sie keine dunklen Eier mehr."