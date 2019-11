Ostercappeln. Schon wieder ist ein Monat um. Das bedeutet für alle, die etwas zum Reparieren für das Team des Reparaturtreffs Ostercappeln haben: Am Mittwoch, 20. November, ab 14.30 Uhr wird im Gemeindesaal der Pauluskirche für zwei Stunden gekonnt Hand angelegt.

Jeweils am dritten Mittwoch eines Monats ist beim Ostercappelner Reparaturtreff für kompetente Beratung und Unterstützung gesorgt. Denjenigen, die kaputten Geräte oder eingerissenen Kleidungsstücke mitbringen, erhalten Unterstützung beim gemeinsamen reparieren. Angesagt ist wie immer die Hilfe zur Selbsthilfe. Kaffee und Gebäck machen das Zusammensein im Gemeindesaal zusätzlich schön.

Wochenmarkt und Taizé-Gottesdienst

Zwischenzeitlich können Besucher in Ostercappelns Mitte den Wochenmarkt, die neu eingerichtete Bücherei der Lambertus-Gemeinde sowie die Ausstellung des Kulturrings Ostercappeln (Kurios) in der „Alten Mädchenschule“ besuchen. Um 19 Uhr besteht anlässlich des Buß- und Bettages Gelegenheit, an einem ökumenischen Gottesdienst teilzunehmen, der in diesem Jahr mit Elementen von Licht im Kirchraum und Musik der ökumenischen Brüdergemeinschaft aus Taizé gestaltet wird. Der „Ostercappelner Mittwoch“ hat am 20. November 2019 allerlei zu bieten.