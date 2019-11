Venne. Ganz im Zeichen der noch jungen Karnevalssaison stand die Rot-Weiße-Nacht, zu der der TSV Venne alle Gleichgesinnten ins Venner Gasthaus eingeladen hatten. Schließlich bilden die Karnevalisten eine Abteilung des Turn- und Sportvereins.

So stand der Abend ganz unter dem Motto „Das Schönste, was ich kenne, ist der Karneval in Venne“. Durch das Programm führte Michael Jungblut, seines Zeichens einer der drei Vereinsvorsitzenden des TSV. Und eines durfte nicht fehlen: die Vorstellung der neuen Tollitäten.

Elferrat macht es spannend

Zum 71. Mal stand die Inthronisierung des neuen Prinzenpaars an. Bis zur letzten Sekunde machte es der Elferrat spannend, bis klar war, der die Regierungsgeschäfte übernehmen würde. Die Regentschaft von Ralf I. (Kintzel) und seiner Ehefrau Vanessa endete. Dem Duo folgen Jens und Stefanie Reuwer, die als Jens I. und Stefanie I. regieren und die Venner Karnevalisten vertreten werden.

Keine Frage, dass die Venner Tanzgarde das scheidende Regentenpaar mit einem Tanz verabschiedete und anschließend ihre Nachfolger mit einem weiteren Beitrag begrüßte. Für den guten Ton an diesem Abend sorgte Charlie Granada mit seiner Musik. Und vertreten waren bei der Rot-Weißen Nacht auch die Venner Nachwuchstollitäten. Leon Düvelmeyer und Celina Oelmann regieren noch bis zum Rosenmontag. Erst dann wird das neue Kinderprinzenpaar vorgestellt. Leon musste an dem Tag allerdings auf seine Prinzessin verzichten.

Doppelte Saalwette

Für die Mitglieder der Theaterabteilung und des Venner Stammtisches wird die Veranstaltung langfristig in Erinnerung bleiben. Beide Gruppen müssen sich den Saalwetten stellen, die sich der Elferrat überlegt hat und die im Februar 2020 bei den beiden Galasitzungen im Gasthaus Beinker eingelöst werden. Bislang hatte der Elferrat meist die schlechteren Karten...