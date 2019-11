Venne. Seit über 40 Jahren ist er auf den Spuren der Rindviecher rund um den Globus: Dr. Dr. Michael Brackmann, am Teufelsbruch in der Gemeinde Ostercappeln zu Hause und Tierarzt im Ruhestand. Über 2000 Exponate von Rindviechern aller Arten und Kontinente hat Michael Brackmann zusammengetragen. Seine Sammlung hat der überzeugte Landbewohner jetzt dem Heimat- und Wanderverein Venne gestiftet.

Vom Verein wurden die Räumlichkeiten in der alten Linnenschmidt’schen, vormals Landesherrlichen, Mühle zur Verfügung gestellt.



Das von der gemeinnützigen Stiftung „Kühe-Kunst-Kulturen“ in der historischen Venner Wassermühle eingerichtete Museum „Rund ums Rind“ würdigt jenes Tier, dem wir seit mehr als zehntausend Jahren so unendlich viel verdanken, ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind.

Brackmann weiß zu jedem Rindvieh auch eine passende Geschichte. Besonders stolz ist Michael Brackmann auf zwei Vitrinen mit Minirindviechern und einer Farm, die den Namen Brackmann trägt, die von Thomas Sturzenhecker dem Museum gespendet wurden.

„Meine Sammlung sollte nicht in der Tonne enden“, so Michael Brackmann in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Geschichte hat Michael Brackmann übrigens auch mit seinen Büchern zum Thema „Kuh“ geschrieben. 1999 erschien von ihm „Das andere Kuhbuch – Vierzig Rasseporträts und mehr“. 2009 wurde die Neuauflage „Das andere Kuhbuch – 45 Rasseporträts“ veröffentlicht. Da er sich seit vielen Jahren, unter anderem im Kulturring Ostercappeln (Kurios), der Kunst widmet und von klein auf gerne Ausstellungen und Museen besucht, brachte Michael Brackmann 2006 den „Kuh Kunstführer“ heraus, der sehr schnell Kultstatus erreichte.

Nach einer schweren Erkrankung Brackmanns haben sich nun der Sammler und Kuh-Experte und Reinhard Wolff vom Heimat- und Wanderverein zusammengesetzt. Herausgekommen ist eine mehr als erfolgreiche Kooperation. Wolff hatte die Idee einer Treuhänderischen Stiftung mit Brackmann als Stifter und dem Heimatverein als Treuhänder. Und jetzt ist das Museum Wirklichkeit. Das Museum ist von Mai bis Septemper immer sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Und nach Absprache unter Telefon 05476 919142.