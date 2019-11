Die Amtszeit von Ralf und Vanessa Kintzel als Venner Prinzenpaar nähert sich unaufhörlich dem Ende – Verlängerung unmöglich. Archivfoto: Werner Hagemann-Primus

Venne. Die Karnevalisten im Wittlager Land starten am Samstag, 16. November 2019, in die Session 2019/20. In Venne geschieht das ab 19 Uhr im Venner Gasthaus. Das Besondere: das Ganze geschieht im Rahmen des Venner Sportlerballs, der "Rot-Weißen-Nacht".