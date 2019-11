Ausgezeichnete Tauben sind auf der Ausstellung unter anderem zu sehen. Archivfoto: Helge Holz

Venne. Der Rassegeflügelzuchtverein Venne lädt ein zur diesjährigen Ausstellung in die Schützenhalle Venne. Geöffnet für interessierte Besucher ist die Schau am kommenden Samstag, 16. November 2019, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr sowie auch am Sonntag, 17. November, von 10 bis 17 Uhr.