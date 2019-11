Blick auf Anlagen im Windpark Schwagstorf. Seit rund 20 Jahren wird hier bereits Windenergie gewonnen. Foto: Rainer Westendorf

Schwagstorf. Werden in der Gemeinde Ostercappeln weitere Windkraftanlagen errichtet? In den vergangenen Wochen und Monaten sind mehrere Projektentwickler und potenzielle Windenergieanlagenbetreiber mit dem Ziel an die Gemeinde herangetreten, weitere Anlagen an verschiedenen Standorten zu errichten. Dazu wird es in absehbarer Zeit allerdings nicht kommen.