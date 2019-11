Das neue Vorstandsteam. Von links, Christian Schedding, Jens Strebe, Winfried Hardinghaus, Rainer Ellermann und Pascal Alfers. Foto: Rainer Westendorf

Ostercappeln. Wechsel an der Spitze des Fördervereins Spes Viva: Auf der Mitgliederversammlung in Ostercappeln trat der erste Vorsitzende Reinhold Kassing aus beruflichen Gründen nicht erneut zur Wahl an. Somit hat das Gremium nach zwölf Jahren eine neue Spitze erhalten. Rainer Ellermann, bislang Stellvertreter, ist neuer erster Vorsitzender. Dessen Nachfolger wird wiederum Jens Strebe, der ebenfalls bereits im Vorstand aktiv war.