Ostercappeln. Der Countdown läuft. Nachdem der offizielle Startschuss für die neue Karnevalssession am Montag (11.11.) gefallen ist, starten auch die Narren des Ostercappelner Karnevalsvereins (OKV) in die sogenannte "Fünfte Jahreszeit". Am Samstag, 16. November 2019, gilt es, einen Nachfolger von Prinz Guido I. (Neuenfeld) zu küren.

Für die Freunde des Karnevals aus Ostercappeln und Umgebung ist die Zeit von Aschermittwoch bis zur ersten Karnevalsveranstaltung der neuen Session rasend schnell vergangen. Längst schon wird schon wieder gerätselt, wer denn den OKV als Prinz Karneval in der Session 2019/2020 anführen wird. Zu seinen Aufgaben gehört es, zusammen mit den Venner Tollitäten den Rathaussturm zu organisieren. Und selbstverständlich ist der Auftritt an der Spitze des Elferrates bei der OKV-Galasitzung in der Veranstaltungshalle Schwagstorf einer der Höhepunkte der Regierungszeit.

Das Geheimnis wird gelüftet

Nun gilt es aber erst einmal, das Geheimnis am Samstag, 16. November, zu lüften. Der OKV lädt eine Freunde des Vereine ein, ab 20 Uhr in der Halle auf dem Berge die Prinzenproklamation zu feiern. Wie in den vergangenen Jahren ist darüber hinaus für ein humorvolles karnevalistisches Programm mit Tanz und Büttenrede gesorgt. Unmittelbar nach der Proklamation der neuen Tollität folgt der Prinzenball mit DJ. Dass an dem Abend so manches "Cappeln Alaaf" erklingen wird, versteht sich fast von selbst.