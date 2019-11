Venne. Das sprichwörtliche Glück im Unglück hatte eine Familie am vergangenen Sonntagnachmittag im Erlengrund in Ostercappeln-Venne, als ein dreijähriges Kind im Kinderzimmer einen Brand entfachte.

Der dreijährige Junge hatte nach Angaben der Polizei unbemerkt ein Stabfeuerzeug an sich genommen, es ausprobiert und damit in seinem Kinderzimmer gezündelt. Plötzlich stand sein Spielzelt in Brand.

Rauchmelder löste aus

Der Junge, offensichtlich geschockt über das von ihm entfachte Feuer, rief umgehend seine Mutter und gleichzeitig löste auch der Rauchmelder aus. Nachdem die Frau die Feuerwehr verständigt hatte, unternahm sie erfolgreich einen eigenen Löschversuch, indem sie eine Schüssel mit Wasser über das brennende Zelt kippte.

"Alles richtig gemacht"

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sich danach auf das Lüften des Hauses beschränken. Am Gebäude entstand leichter Sachschaden durch Hitze und Rauchentwicklung. Alle Bewohner blieben unverletzt.

"Die Mutter hat alles richtig gemacht und so ist das noch mal für alle Beteiligten gut ausgegangen", erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Denn das Zündeln im Kinderzimmer hätte schlimme Folgen haben können.