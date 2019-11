Gobaler Klimanotfall ist Thema in Ostercappeln CC-Editor öffnen

Eichen im Haarener Bergfrieden in der Gemeinde Ostercappeln. Foto: Verein Starkes Dorf

Ostercappeln. „Die Schöpfung ist verletzt, eine Welt, in der wir Christen leben“, so ist eine Veranstaltung überschrieben, die am kommenden Montag, 11. November, ab 19 Uhr im Konferenzraum „Niels Stensen“ im vierten Stock des Krankenhauses St. Raphael stattfindet.