Die Grabungskampagne 2019 ist Thema des Vortrags in Kalkriese. Foto: Hermann Pentermann

Kalkriese. Seit mehr als 30 Jahren wird in Kalkriese archäologisch geforscht. Mehr als 7000 Funde sind bislang ans Tageslicht gekommen. Am kommenden Sonntag, 10. November 2019, 14:00 Uhr, wird der Sammlungsleiter und Archäologe Dr. Stefan Burmeister in einem Vortrag über die laufenden Forschungen berichten.