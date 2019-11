Ostercappeln. Fantasievolle Kostüme, tänzerisches Können, tolle Choreografien, dazu Glamour, Leidenschaft sowie magische und pulsierende Momente: All das vereinte wieder das Tanzfestival der Tanzgruppen der Paulusgemeinde Ostercappeln im Gasthaus Beinker im Vennermoor. Diesmal stand die 47. Auflage unter dem Motto „Tanze deinen Traum“.

Im vergangenen Jahr hatten sich Philipp Beckmann und Marvin Schunke als Moderatoren eigentlich verabschiedet. Doch nun waren sie wieder da – sogar mit Verstärkung von Simon Borgmeier. Dabei präsentierte das Trio eine ideenreiche witzige Moderation, die zwischendurch sogar zur Schließung der „Tanzschule“ führte. Aber: Ende gut alles gut.



Fulminant eröffneten alle Gruppen die mitgehende Show im rappelvollen Beinkerschen Saal mit dem Eröffnungssong „The Greatest Show“. Bereits hier ahnte das Publikum, dass die Tanzgruppenleiterinnen wieder viel und gute Arbeit geleistet hatten. Apropos Leiterinnen: Die werden dringend gesucht und natürlich auch Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene, die Spaß am Tanzen haben. „Damit es mit den Tanzgruppen weitergeht. Oder das Tanzfestival kann in dieser Form nicht mehr bestehen“, betonten die Moderatoren zum Finale. Aber zurück zum Festival.

Denn hier ging es Schlag auf Schlag weiter. Für Staunen sorgte die Gastgruppe „Team Akrobatik“ aus Venne unter der Leitung von Ina Schmidt, die im zweiten Teil noch „Ballett & More“ beisteuerten. Lebensfreude versprühte die Gruppe „Nur Die“ unter der Leitung von Lydia Borgmeier erst mit „Katchi“ und später mit den „Weather Girls“. „Nobody is perfect“ meinten die Jüngsten – „Die kleinen Stars“, deren Leitung Fabienne Kloda übernommen hat. Nach der Pause wirbelten sie als „Pippi Langstrumpf“ über die Bühne und der Applaus war ihnen sicher.

Mit dem Popsong „Sweet but psycho“ der US-amerikanischen Sängerin Ava Max glänzten die Tänzerinnen „Coole Kids“ unter der Leitung von Heike Prante, die später für „Herzbeben“ sorgten. Da ging auf der Bühne im wahrsten Sinne des Wortes die Post ab, als „Les Pirouettes“ – deren Leitung hat Julia Lohmann inne, die zum Urgestein der Tanzgruppen gehört – zu „Candyman“ über die Bühne wirbelten. Aber auch im zweiten Teil sorgten die leidenschaftlichen Tänzerinnen mit „Maniacs love Rock ‚n‘ Roll“ für Power pur. Das „A-Team“ besteht aus Gruppenleitern und dem Organisationsteam; die Leitung hat Annika Prante.

Für ihren eindrucksvollen und fetzigen Auftritt hatten sie „This is me“, wie der Startsong ebenfalls aus dem Film "The Greatest Showman", gewählt und versprühten damit knisternde Leidenschaft. Mit ihrer körperbetonten Sprache eröffnete Luisa Schunke nach der Pause das Programm solistisch mit „Feeling“. „Sie kommen extra zu uns aus Chicago“, meinten die Moderatoren augenzwinkernd, als sie die Gastgruppe „Dancingqueens“ aus Venne ankündigten. Sie bereicherten den Programmablauf mit „Geile Zeit“ – und ernteten jede Menge Applaus. Zum großen Finale mit allen Tanzgruppen erreichte die Stimmung dann ihren Höhepunkt.

„Dass es so voll ist, das freut uns immer“, meinten Christiane Tometten und Christiane Moormann, die in der Pause ein Grußwort überbrachten. Christiane Tometten stellte dabei heraus: „Ehrenamt ist keine Arbeit die nicht bezahlt wird, es ist Arbeit die unbezahlbar ist. Das sehen wir immer wieder an Ihren Tanzgruppen und den Tanzlehrerinnen, die das Ganze aufrecht erhalten.“ Auch sie warb dafür: „Wenn jemand Lust hat eine Tanzgruppe zu eröffnen… Einfach Lydia Borgmeier ansprechen.“

Im Namen der Gemeinde Ostercappeln hatten sie einen flachen Umschlag als Geschenk im Gepäck. Für den Kirchenvorstand und der Kirchengemeinde überreichten anschließend Pastorin Bettina Lorenz-Holthusen und Dita Linkemeyer Süßes für jede Tanzgruppe und sprachen ihren Dank aus. „Für die geleistete Arbeit und die vielen Stunden, die da drin liegen – auch für die Vorbereitung des Tanzfestivals.“