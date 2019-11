Schwagstorf. Stellprobe im Veranstaltungszentrum an der Mühlenstraße in Schwagstorf. Am kommenden Sonntag, 10. November, kommt das Theater Osnabrück. Zwei Vorstellungen stehen auf dem Programm: Um 15 Uhr und um 17 Uhr wird das Stück "Natives-Ureinwohner" von Glenn Waldron gespielt.

"Wir schauen uns die Bühne an und testen die Bedingungen", erläutert Schauspieldramaturg Jens Peters. Dazu hatte das Theater drei Kisten mitgebracht. Diese werden auf der Bühne hin- und hergeschoben. Das dient dazu, die optimale Positionen der Akteure auf der Bühne für die einzelnen Szenen festzulegen.

Alle zwei Jahre

Das Theater Osnabrück ist zum zweiten Mal zu Gast im Wittlager Land. 2017 stand "Momo" von Michael Ende auf dem Spielplan - mit sehr großem Erfolg. Ziel der Gemeinde sei es, alle zwei Jahre ein Gastspiel des Theaters im Veranstaltungszentrum anzubieten, so Maike Schlichting von der Tourist-Info Ostercappeln. Bislang hat das also gut funktioniert.

Und das Theater Osnabrück kommt sehr gern, wen es zeitlich passt. "Wir verstehen uns schließlich als Theater für Stadt und Landkreis", so Peters. Deshalb werde unter anderem der Spielplan des Theater jeweils auch außerhalb der Stadtgrenzen vorgestellt. Etwa im Schafstall in Bad Essen. Ein Angebot, das gut angenommen werde. Ein gutes Drittel der Osnabrücker Theaterbesucher komme übrigens aus dem Umland der Stadt, ergänzt Larissa Benszuweit, Referentin der Geschäftsführung.

Drei junge Menschen

Worum geht es in dem neuen Stück am 10. November? Drei Kontinente, drei junge Menschen, drei Lebensgeschichten, die im realen Leben keine Berührungspunkte haben. Was sie dennoch eint? Sie treten gleichzeitig in ihr 14. Lebensjahr. Und sie sind alle Digital Natives, Ureinwohner einer virtuellen Welt, die undurchsichtig wie ein Dschungel ist. Kunstvoll ineinander verwoben erzählt "Natives" von den dramatischen Wendungen im Leben dieser drei Heranwachsenden, die vor allem durch die neuen Medien ausgelöst werden. Cybermobbing, Doxing, Porno – auf ihrer altersgemäßen Suche im Cyberspace nach Sinn, Liebe, Freundschaft oder Anerkennung verkehrt sich die Wunsch- in eine Höllenmaschine, die ihre Benutzer sogar physisch bedroht.

Eine Wiederaufnahme

Das Stück ist eine Wiederaufnahme. Einige Schauspieler sind neu in der Inszenierung dabei. Unter anderem Hannah Hupfauer, die jetzt vor Ort in Schwagstorf bei der Stellprobe dabei war. Wer will, kann die "Wieder-Premiere" am 7. November bereits im Emma-Osnabrück erleben.

Wo gibt es Karten? Vorverkaufsstellen sind die Gemeindeverwaltung Ostercappeln, Gildebrede 1, Telefon 05473 9202-23; die Bücherei Venne, Hauptstraße 27, Telefon 05476 902087; das Theater Osnabrück, Domhof 10/11, Telefon 0541 7600076, die Tourist-Information Osnabrück, Bierstraße 22-23, Telefon 0541 3233302 sowie die Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH, Schlosswall 1, Telefon 0541 349024.

Online-Bestellungen sind ebenfalls möglich auf der Webseite des Theaters. Die Vorstellungen dauern 65 Minuten. Es gibt keine Pause. Das Stück ist geeignet für Zuchauer ab 14 Jahren. Angeboten werden auch wieder Getränke sowie kleine und gesund Snacks, sagt Maike Schlichting.