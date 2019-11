Ostercappeln. Es ist es kaum zu glauben, aber nachweislich gibt es in Ostercappeln einen Kegelclub, der im Jahr 1929 gegründet wurden – sein Name: Kegelclub Geselligkeit.

Die Namen einiger Mitbegründer sind auch heute noch in Ostercappeln bekannt: Ernst Reuwer, Clemens Siermann, Karl Lücke, Hubert Knollmeyer sowie Paul Sander. Sie wussten damals schon, wie schön es ist, einen Tag in der Woche mal so ganz für sich alleine zu haben und dabei (neben kühlen Getränken) so manche Kugel im damaligen Hotel „Rahenhof“ zu schieben.

Tradition fortführen

Auch die „Enkel“ wissen in der heutigen Zeit diese angenehmen Stunden zu genießen. Aus diesem Grund treffen sich auch nach 90 Jahren mittlerweile gestandene Männer jeden Montag um 20 Uhr in der Gaststätte „Brethold“ , um die Tradition der Gründer fortzuführen. Auch wenn den einen oder anderen das eine oder andere Zipperlein quält, am Montag wird gekegelt. Der Sport ist inzwischen etwas in den Hintergrund gerückt. Das ist dem steigenden Alter geschuldet: Der älteste Kegelbruder ist nämlich 83 Jahre jung; der jüngste begeht in kürze seinen 70. Geburtstag.

Seit 59 Jahren im Club aktiv

Regelmäßig montags dabei sind:Hans Berghegger (eingetreten im Jahr 1960), Reinhard Berghegger (1963), Friedel Seeger (1960), Jürgen Thiede (1975), Günther Christiansen (2004) und Kegelvater Reiner Kittner (1974). Dass die Geselligkeit, bereits aus dem Namen des Clubs ersichtlich, nicht zu kurz kommt, ist selbstverständlich. Große Ausflüge oder auch Tagesausflüge wie früher werden nicht mehr unternommen; stattdessen gibt es gesellige Treffen zum Grillen und Klönen (natürlich immer wieder mit den Ehefrauen). Die Kegelbrüder einig sind: "Wir müssen unseren Ehefrauen danken, die diese wöchentlichen Treffen klaglos hinnehmen."

Früher gab es Kegeljungen

Bei der Feier des 90. Geburtstags in froher Runde gehörten wurden Geschichten aus der Vergangenheit und alte Bilder von gemeinsamen Ausflügen hervorgeholt. Über das eine oder andere Erlebnis oder auch Missgeschick wurde auch nach so langer Zeit wieder herzhaft gelacht. Heute kann kaum noch jemand glauben, dass früher anstelle der automatischen Kegelbahnen Kegeljungen dafür sorgten, dass die Kegel aufgestellt wurden. Zwei der Kegeljungen von damals sind längst als Mitglieder im Club. Es handelt sich um Friedel Seeger und Hans Berghegger.

Und die Aktiven des Kegelclubs Geselligkeit hoffen, in fünf Jahren gemeinsam den 95. Geburtstags ihres Clubs feiern zu können.