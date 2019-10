Ostercappeln. Wie Eltern ihren Stress reduzieren können, das ist Inhalt eines kostenlosen Workshops, der an zwei Abenden im November im Veranstaltungszentrum Schwagstorf angeboten wird. Im Vorfeld hat uns die Elternberaterin Kirsten Sautmann (47) in einem Interview verraten, warum Eltern manchmal mehr Zeit haben als sie selber glauben und warum es so wichtig ist, bei Veränderungen wenigstens zwölf Wochen durchzuhalten.

Die Ostercappelner Elternworkshops stehen unter der Überschrift „Eigene Bedürfnisse – Zeit und Stress" und werden von der regionalen Inititaive Qualivit organisiert (die Abkürzung steht für "Qualifizierung für Vielfalt, Integration und Teilhabe im Landkreis Osnabrück"). Interessierte werden gebeten, sich hierfür unbedingt unter Tel. 05439 6039584 oder über die Website www.qualivit.de anzumelden. Geleitet wird der Kurs von der Diplom-Pädagogin und ausgebildeten Elternberaterin Kirsten Sautmann aus Bad Laer, die unserer Redaktion dieses Interview gegeben hat:

Kirsten Sautmann, Ihr Credo ist: Eltern sollten mehr auf Ihre Bedürfnisse achten. Also gleich vorneweg: Ich habe selbst Familie, wir sind als Eltern beide berufstätig – und jedes Mal, wenn ich lese, dass man auch auf seine eigenen Bedürfnisse achtgeben sollte, fühle ich mich gleich besonders gestresst. Weil ich mir dann denke: Wann um Gottes willen soll ich denn das noch machen?

(lacht) Ja, da sind Sie nicht der Einzige. Das ist immer wieder Thema, wenn wir Elternkurse geben. Ich denke, das ist auch ganz normal: Wir Eltern gucken erstmal darauf, dass es unseren Kindern gut geht. Die stehen meistens an erster Stelle. Dann kommt vielleicht der Beruf. Und dann kommt erstmal lange nichts, irgendwann vielleicht noch der Partner. Wir haben in unseren Kursen vermehrt festgestellt, dass Eltern sich ganz wenig Zeit für sich selbst und ihre Bedürfnisse nehmen.

Gibt es denn ein Patentrezept, wie wir aus dieser Stressfalle wieder rauskommen können?

Nein, das gibt es leider nicht, weil Stress ja immer eine ganz individuelle Sache ist und weil keine Familie gleich ist und gleich funktioniert. Jeder hat ganz eigene Stresspunkte. Aber ich denke schon, dass wir auch in unserem Alltag Möglichkeiten finden, ein bisschen an uns selbst zu denken und etwas für sich zu tun, ganz ohne schlechtes Gewissen. Das heißt gar nicht, dass das jetzt eine Stunde sein muss oder dass es an einer bestimmten Zeit oder Tätigkeit festgemacht sein muss. Das kann schon etwas Kleines sein: Zum Beispiel mal in Ruhe eine Tasse Kaffee zu trinken und die Zeitung zu lesen – das ist beispielsweise morgens mein Ritual, ich bin ja selbst Mutter. Und ich sitze dann gemütlich am Tisch und lese die Zeitung noch klassisch auf Papier.

Das höre ich natürlich gerne. Ich vermute mal: Die Kinder sind dann aus dem Haus?

Anzeige Anzeige

(lacht) Ja, mein Sohn ist dann aus dem Haus, das ist so. Das ist dann ein Ritual nur für mich. Oder sich nachmittags vielleicht ein kleines Stück Kuchen gönnen und sich dafür bewusst die Zeit nehmen, so drei bis fünf Minuten, ganz gemütlich.

So wie ich es jetzt raushöre, geht das in Richtung Achtsamkeit. Nach dem Motto: Mach auch etwas Kleines, aber mach es dann bitte ganz bewusst, dass es nicht einfach so an Dir vorbeirauscht wie so vieles im Leben…?

Genau. In diese Richtung geht es.

Aber mal ganz kritisch gefragt: Brauchen Eltern wirklich zwei Kursabende, um am Ende zu diesem Ergebnis zu kommen?

Die meisten tatsächlich ja, diese Erfahrung mache ich immer wieder. Weil sich Eltern im Alltag einfach nicht die Zeit nehmen können, das zu reflektieren oder sich mit anderen Eltern darüber auszutauschen. Dafür fehlt es dann eben – an Zeit. Deswegen ist der Austausch untereinander so wichtig.

Das heißt: Ihr Job ist es vor allem, die Eltern in den Kursen untereinander ins Gespräch zu bringen mit so einer Art lösungsorientiertem Fokus?

Absolut. Ich halte da ungerne Vorträge und arbeite lieber ganz praktisch mit den Teilnehmern. Das ist auch das, wovon die Eltern am meisten profitieren. Plus: Die Zeit zu haben, seinen Alltag mal zu reflektieren. Wann setzt man sich denn sonst abends mal hin und bespricht mit seinem Partner, wie man den Alltag gestalten oder ggf. umstrukturieren könnte – dafür fehlt es vielen an Zeit.

Aber braucht es dafür unbedingt zwei Termine? Das kostet ja auch wieder Zeit und muss irgendwie organisiert werden?

Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mir ist wichtig, dass die Eltern nach Hause gehen, alles einmal sacken lassen und sich etwas Zeit nehmen können, über das nachzudenken, worüber wir gesprochen haben, es auszuprobieren. Dann können sie darüber berichten, was schon funktioniert hat oder was nicht, und können nochmal einen Input dazu bekommen - auch, falls mal etwas nicht geklappt hat. Meistens braucht es gar nicht so viel, meistens sind es nur kleine Veränderungen, die schon etwas bewirken.

Haben Sie ein Beispiel?

Ich erinnere mich an eine Mutter, die darunter gelitten hat, dass sie abends nicht mehr ausgehen konnte, mal zum Essen gehen mit einer Freundin oder mit ihrem Mann. Sie hat gesagt: Das geht ja jetzt gar nicht mehr, wo die Kinder da sind, ich kann die ja nicht alleine lassen. Großeltern vor Ort gibt es nicht - und eine fremde Person als Babysitterin zu engagieren, kam für die Mutter auch nicht in Frage. Andere Eltern hatten dann die Idee: Frag doch mal bei Euch in der Siedlung rum, vielleicht gibt es da in der Nachbarschaft eine Schülerin, die abends mal aufpassen kann und die dann gar nicht so fremd ist - und sie hat dann tatsächlich eine gefunden. Das war also genau der Impuls, den es gebraucht hatte.

Man könnte darin ein Muster entdecken. Um es mal auf eine Meta-Ebene zu holen: Stress ist immer ganz individuell, jeder macht sich seinen eigenen Stress – und die eigenen Ansprüche oder die inneren Leitsätze spielen da eine Hauptrolle, denen gilt es auf die Schliche zu kommen. So in etwa?

Absolut. Da fällt mir zum Beispiel eine Mutter ein, die zwei Kinder hat, eines im Kindergarten, eines in der Schule, und die halbtags arbeiten geht. Sie hat am meisten darunter gelitten, wieviel Stress ihr der Mittag daheim gemacht hat, mit dem Essen kochen, die Hausaufgaben des Schulkindes zu betreuen und dem kleineren Kind, das dann noch mit ihr spielen wollte und so weiter. Im Gespräch mit anderen stellte sich heraus: Sie hat immer auch einen Teil der Hausarbeit noch in diese Mittagsstunden hineingequetscht – hier noch rasch eine Wäsche waschen, da noch rasch was aufhängen und so. Das war ihr aber gar nicht bewusst, wie sehr sie das gestresst hat. Jetzt macht sie die Hausarbeit am Wochenende und konzentriert sich mittags auf die Kinder und das Essen und alle sind wesentlich entspannter.

So wie Sie diese Elternkurse beschreiben, hat das fast was von einer Selbsthilfegruppe….

(lacht) Das kann manchmal in diese Richtung gehen, ja. Tatsächlich gibt es in Schwege bei Glandorf eine Elterngruppe, die sich immer noch wenigstens einmal im Jahr trifft, seit zehn Jahren jetzt sogar, und die hervorgegangen ist aus dem allerersten Elternkurs „Macht Euch stark für starke Kinder“. Der Kurs umfasste aber auch zwölf Abende. Das war natürlich eine wirklich intensive Zeit. Das war allerdings so kaum durchführbar, wie wir bald gemerkt haben.

Wieso?

Weil es wirklich herausfordernd ist, Eltern für zwölf Abende zu gewinnen – alleine, was die Zeit angeht. Wobei zwölf Wochen ein sehr guter Zeitraum sind.

Warum das?

Weil: So lange braucht Veränderung. Wenn wir unser Verhalten wirklich verändern wollen, braucht es ungefähr zwölf Wochen und eine gewisse Sensibilität, Dinge auszuprobieren und auch Rückschläge zu meistern – da wäre eine intensive Begleitung sehr wünschenswert.

Die Eltern-Workshops zum Thema Eigene Bedürfnisse – Zeit und Stress“ finden am Montag, 4. 11. und Montag, 11. 11., jeweils von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Veranstaltungszentrum in Schwagstorf statt, die Teilnahme ist kostenlos, Infos und Anmeldungen unter Tel. 05439 - 60 39 584 oder über die Website www.qualivit.de.