Schwagstorf. Der Heimatverein Schwagstorf öffnet an jedem ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr – somit wieder am 3. November – das Dorfmuseum im Schulgebäude an der Mühlenstraße. Auch das Technikmuseum und das Museum Schnippenburg sind geöffnet.

Im Heimatmuseum in der Schule wird auch die Flachsverarbeitung (Spinnen und Weben einschließlich Vorführungen) gezeigt. Die Werkzeuge und Produkte alter dörflicher Handwerker wie Wagenmacher, Schmied, Böttcher, Holzschuhmacher sind ebenfalls ausgestellt. Viele historische Küchengeräte sind unter anderem zu sehen. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass es kühle Getränke und in der Cafeteria Kaffee, Tee und haus gebackene Torten gibt.

Ebenfalls von 14 bis 17 Uhr ist das neue Technikmuseum des Schwagstorfer Heimatvereins im Haus an der Mühlenstraße 2 geöffnet. Hier werden Exponate der Sammlung von Dieter Bickmann aus Bad Essen präsentiert. Motto: „Von analog bis digital“. An diesem Sonntag gibt Bickmann einen kleinen Überblick über mobile Telefonie bis hin zum heutigen Smartphone.

Empfangen und senden

"Etwa um 1920 begannen erste Versuche dazu in der Bahn und bei den Behörden. In Deutschland wurden diese so entstandenen Netze 1958 zum so genannten A-Netz zusammengeführt. Es war ein analoges, nicht abhörsicheres und Hand vermitteltes Netz. Die Kosten für ein solches Gerät waren so hoch wie der Kaufpreis eines Mittelklasse-Autos. Es gab Anschlüsse für gut 10.000 Telefone. Ab 1972 wurde das wesentlich bessere B-Netz in Gebrauch genommen. Der monatliche Grundpreis betrug 270 DM. Es wurde 1985 von dem C-Netz abgelöst, das 2000 abgeschaltet wurde. Ab 1992 starteten dann die beiden D-Netze und das E-Netz. Außerdem gab es vor allem für die jungen Leute so genannte Pager, die nur einen Empfang von Nachrichten ermöglichten. Sie waren noch bis nach 2002 professionell in Betrieb. Aus diesen verschiedenen Epochen stehen Mobiltelefone zur Ansicht bereit", berichtet der Experte.

Museum Schnippenburg

Und auf der gegenüberliegenden Seite der Mühlenstraße ist am Sonntag außerdem von 14 bis 18 das Museum Schnippenburg geöffnet. Um 14.30 Uhr beginnt hier wieder eine kostenlose öffentliche Führung.