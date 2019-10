Fritz Wolf-Ausstellung in der Alten Mädchenschule in Ostercappeln eröffnet CC-Editor öffnen

Freuten sich über die neue Kurios-Ausstellung: Thomas Ruppel (v.l.), Hermann Queckenstedt, Michael Brackmann und Susanne Winkler. Foto: Christa Bechtel

Ostercappeln. Fritz Wolf hatte Spaß am Zeichnen, auch Spaß am Zeichnen seiner eigenen Person - immer mit einer großen Portion Humor und Selbstironie. Rund 30.000 Arbeiten hat der bekannte Zeichner und Karikaturist hinterlassen. Einige davon präsentiert jetzt der Kulturring Ostercappeln in der Alten Mädchenschule am Kirchplatz. Im Schatten der Lambertuskirche Ostercappeln trägt die neue Ausstellung den passenden Titel „Fritz Wolf´s Blick auf die Kirche“.