Neuer Standort der Bücherei ist das Haus Nr. 4 am Kirchplatz Ostercappeln. Foto: Bücherei

Ostercappeln. Ende September 2019 ist die Bücherei Ostercappeln in neue Räume an den Kirchplatz 4 umgezogen. Nachdem die Räume renoviert und neu gestaltet wurden, findet am kommenden Sonntag, 27. Oktober, die offizielle Einweihung statt.