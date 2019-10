Ostercappeln. Bücher, Wein und Kanapees standen jetzt im Mittelpunkt des vierten Vorleseabends im evangelischen Gemeindehaus Ostercappeln an der Bremer Straße. Dazu hatte das Team der Bücherei Ostercappeln Marita Beermann, Monika Diekhoff und Klaus Reuwer eingeladen, die einige Passagen aus ihren Lieblingsbüchern lasen.

Zusätzlich wurde der Abend mit Livemusik von Zilli & Hü (Frank) Hünniger musikalisch mit bekannten Jazzstandards umrahmt.

„Der Vorleseabend wird sehr gut angenommen und wir haben viel Spaß daran“, stellte Sara Rahe vom Büchereiteam die Intention dar, warum es in diesem Jahr eine vierte Auflage gab. „Dieses Mal an ungewohnter Stelle, da das (katholische) Pfarrheim umgebaut wird“, verdeutlichte sie in ihrer Begrüßung. Was sie besonders freute und wofür sie ihren Dank aussprach: „Der Posaunenchor der Paulusgemeinde hat heute Abend seine Probe in die Kirche verlegt, damit wir den Saal nutzen können.“ Weiter signalisierte sie, dass sich alle in der Pause bei einem Glas Wein oder Wasser sowie einem kleinen Imbiss, den das Team wieder liebevoll kreiert hatte, stärken könnten.

Das Programm startete Marita Beermann, die im „richtigen Leben“ als Arzthelferin tätig ist, mittlerweile auch Rentnerin ist. Sie hatte Kurzgeschichten von Horst Evers ausgewählt, der in der Region kein Unbekannter ist. Denn er wurde 1967 in Diepholz geboren, tritt seit 1988 mit seinen Geschichten auf und lebt in Berlin. „Der kommt meinem Humor sehr nahe und ich freue mich, dass er in dieser Gegend geboren ist“, erklärte Marita Beermann. Horst Evers erzähle vor allem Geschichten, nämlich ausgesprochen komische aus dem Hier und dem Jetzt. Und so sorgte gleich ihre erste Evers-Geschichte „Die Drohung“ im Publikum für etliche Lacher. Aber auch „Der Unterschied zwischen Madrid und Berlin“ sowie „Das Haus in Brandenburg“ ließen im Auditorium weitere Lachtränen rollen.

Das Café am Rande der Welt

Der Ostercappelner Friseur Klaus Reuwer hatte das Buch „Das Café am Rande der Welt“ von John Strelecky mitgebracht. Ein Buch über den Sinn des Lebens, wo es um ein kleines Café mitten im Nirgendwo geht, das durch einen Stau zum Wendepunkt im Leben von John, einem Werbemanager, wird. „Mich hat das Buch sehr berührt, weil ich mich da wiedergefunden habe. Ich habe es von Freunden geschenkt bekommen, die mich wohl ziemlich gut erkannt haben“, meinte Reuwer schmunzelnd .

Monika Diekhoff arbeitet im Altenheim in Ostercappeln in der Verwaltung im begleitenden Dienst. Sie las aus ihrem Lieblingsbuch „Phantastische Märchen“ von Helga Gerbert, in dem es um Zwerge, Riesen & Drachen, Meermädchen & Wassermänner geht. Dazu zählt „Das Fest der Zwerge“ oder „Das Mädchen mit den grünen Haaren“, die sie vorlas. Einfach nur wunderhafte Erzählungen von fantastischen Wesen, die deutlich machten, dass sich auch Erwachsene für Märchen begeistern können. Alles in allem eine wundervolle vierte Auflage des Vorleseabends, sodass viele Besucher gleich den Wunsch nach einer Fortsetzung im kommenden Jahr äußerten.