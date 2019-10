Venne. Thriller-Autor Arno Strobel hat im Gasthaus Linnenschmidt in Venne seinen neuen Roman „Offline“ vorgestellt. Die Zuhörer erlebten einen spannenden und zugleich unterhaltsamen Abend.

„Ich habe einfach gefragt und er hat ja gesagt“. Nein – hier geht es nicht um ein Eheversprechen. Hier geht es um den gelungenen Coup der Venner Gemeindebücherei-Leiterin Stefanie Lau, den Erfolgsautor Arno Strobel ins Osnabrücker Land zu lotsen.

Per E-Mail hatte sie ihm den „Antrag“ gemacht, doch mal nach Venne zu kommen und hier eines seiner Bücher vorzustellen. Sie bekam die Zusage und hatte damit auch gleich den denkbar besten Zeitpunkt abgepasst: Strobels neuester Thriller „Offline“ ist quasi noch druckfrisch und Venne damit einer der ersten Orte überhaupt, in denen der Autor seinen Roman vorgestellt hat.

Viele Zuhörer hatten deshalb auch weitere Anfahrtswege in Kauf genommen und Stefanie Lau hatte sogar einen Anruf von der Frankfurter Buchmesse bekommen, „ob ich noch Karten habe“. Am Ende saßen also 130 Menschen lachend im gemütlichen Saal des „Linnenschmidt“, die auf das Schlimmste vorbereitet waren: auf Situationen, in denen die Nerven zum Zerreißen gespannt sind, auf den blanken Horror.

Wer ist der Täter?

Ganz anders in „Offline“: Da ist es nur eine sehr überschaubare Gruppe Männer und Frauen, die gerade auf einer Bergwanderung sind. Sie haben sich vorgenommen, eine Weile auf Handy und Internet zu verzichten, um „digital zu entgiften“, und in der Abgeschiedenheit des Watzmanns bricht das Grauen völlig unerwartet über sie herein. Jeder muss plötzlich um sein Leben fürchten. Jeder, bis auf einen - den Täter, der nur einer von ihnen sein kann.

Dass Strobel sich blendend auf das Spiel mit der Angst versteht, wissen seine Leser bereits. Im „Linnenschmidt“ zeigte sich: Der Mann weiß auch, wie man ein Live-Publikum fesselt. In seiner Lesung beschränkte er sich auf zwei relativ kurze Appetithäppchen aus seinem Roman, die aber einen guten Eindruck von der spannungsgeladenen Atmosphäre in „Offline“ gaben.

Dafür erzählte er sehr locker und humorvoll, wie er zur Vorbereitung mit elf weiteren Teilnehmern die gleiche Watzmann-Tour gegangen sei wie die Protagonisten seines Romans. „Das war sehr anstrengend, aber es hat riesigen Spaß gemacht. Und wir sind auch alle wieder heil heruntergekommen“, fügte er augenzwinkernd hinzu. Er berichtete auch von eigenen Ängsten, die er in seinen Romanen verarbeite, etwa der Angst, lebendig begraben zu sein. Und von dem Vergnügen, das es einem Autor bereiten könne, eine lästige Figur in seinen Geschichten einfach sang- und klanglos umzubringen.

Vor allem aber hatte er einige sehr unterhaltsame Gedichte und Kurzgeschichten mitgebracht, die zeigten, dass „der Mann, der uns das Fürchten lehrt“ (Stefanie Lau) noch eine andere Seite hat. Hätte man ihm mit 30, 35 Jahren gesagt, er werde einmal Bücher schreiben, hätte er herzlich gelacht, sagt Strobel, der eigentlich aus der IT-Branche kommt. Angefangen habe dann alles mit Kurzgeschichten, „deshalb sind sie mir heute noch wichtig“.

Heute braucht der Erfolgsautor circa dreieinhalb bis vier Monate für einen Thriller – je nach Rechercheaufwand. „Gibt‘s denn schon eine Idee für ein neues Buch?“ wurde er in Venne gefragt. Seine trockene Antwort: „Eine?“

Austausch mit Sebastian Fitzek

Auch nach einer möglichen Zusammenarbeit mit Sebastian Fitzek wurde Arno Strobel gefragt – doch ein solches Thriller-Dream-Team kommt erst einmal nicht zustande. „Wir kennen uns gut, treffen uns auch privat. Aber wenn ich mit jemandem zusammen schreibe, dann brauche ich das Gefühl, wir sind auf Augenhöhe. Ich hänge mich nicht an jemanden an. Wenn ich mit meinen Verkaufszahlen an ihn herankomme – dann lässt sich noch einmal neu überlegen. Es würde mit Sicherheit Spaß machen.“