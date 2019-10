Venne. „Halleluja und Helau“ heißt es auch in diesem Jahr im Sonntagsgottesdienst, 27. Oktober, vor dem Reformationsfest in Venne.

Nachdem der Walburgischor im Februar beim Karneval bei Beinker in Mönchskostümen das Lied „Der Teufel hat den Schnaps gemacht“ vorgetragen hat, sind jetzt wieder die Vereine dran, den Gottesdienst der Vereine mitzugestalten.

Zu diesem Anlass kommen die Vereinsmitglieder seit zwei Jahren in ihren Trachten und Kostümen. Ausgewählte Mitglieder der Feuerwehr und der Schützen werden das Lied „ein feste Burg ist unser Gott“ vortragen. Der Gottesdienst beginnt Sonntagabend um 18.30 Uhr und anschließend gibt es die Möglichkeit zum Abendschoppen in einer nahe gelegenen Gaststätte.

Guter Zusammenhalt

„Die Vereine und die Kirche sorgen in Venne seit Jahren für einen guten Zusammenhalt“ so Pastor Boehnke und deshalb sei es schön, dass Kirche und Vereine zum Reformationsfest und zum Karneval zusammen feiern, zumal Halleluja und Helau den gleichen Wortstamm haben: hallal und das bedeutet: gelobt sei Gott! Die Jecken in der Kirche und auf der Kanzel - das hat man vor 500 Jahren auch gedacht, als Dr. Martinus Luther das Priestertum aller Gläubigen postuliert hat“, so der Pastor. Er freut sich sehr auf diesen Gottesdienst und sieht ihn in besonderer Weise in der reformatorischen Tradition