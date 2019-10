Venne. Ganz im Zeichen der Kleinkunst steht der Venner Mühlenkotten am Freitag, 22. November, wenn um 19.30 Uhr Britta von Anklang auf Einladung des Heimat- und Wandervereins Venne mit ihrem Programm "Ich und mein kleiner grüner Kaktus" zu Gast ist.

Dass Britta von Anklang viel Anklang finden dürfte, ist sicher. Bei ihrem Gastspiel in Venne erwartet die Zuschauer ein Abend mit schmissigem Musikkabarett und politischem Wortwitz. Der Humor der Künstlerin wird vor allem bei all jenen, die noch VW Käfer fuhren und zum Telefonieren in die gelbe Zelle gingen, besonders gut ankommen.

Für romantische Gänsehautmomente sorgt dabei die warme, ausgebildete Mezzospran-Stimme der Künstlerin, wenn sie mit „Sie ist ein herrliches Weib“, „Habanera“ und natürlich „Mein kleiner grüner Kaktus“ klassische Ohrwürmer von Georg Kreisler, George Bizet und den Comedian Harmonists sowie aktuelle Filmmusiken stimmgewaltig und mit schrägen Bearbeitungen anstimmt und nachhaltig für gute Laune sorgt. Britta von Anklangs Auftritte sind immer ein Garant für niveauvolle und witzige Unterhaltung.

Viele Preise eingeheimst

Seit vielen Jahren tourt die in Leverkusen beheimatete von Anklang mit verschiedenen Soloprogrammen über die Kleinkunstbühnen der Republik. Für ihre stachelig-frechen, von Kritik und Publikum gelobten deutschen Chansons erhielt die Kabarettistin und Sängerin verschiedene Kleinkunstpreise, darunter den Ratinger Frauenkulturpreis und Publikumspreis.

Britta von Anklang ist eine rheinisch-bergische Frohnatur. Sie wurde in Gummersbach geboren und wuchs in Düsseldorf und Ratingen auf. Sie studierte Gesang, Klavier sowie Gesangspädagogik an der Robert Schumann Musikhochschule in Düsseldorf.

Info: "Mein kleiner grüner Kaktus", Freitag, 22. November, 19.30 Uhr im Venner Mühlenkotten, Eintritt 16 Euro; Anmeldung bei Reingunde Büttner, Telefon 05476/279.