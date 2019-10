Ostercappeln. Der Nebel am Montagvormittag wurde einer Autofahrerin im Ostercappelner Ortsteil Mönkehöfen zum Verhängnis. Sie verpasste eine Rechtskurve, geriet auf eine Wiese und kollidierte dort nicht nur mit einem Findling, sondern verschob diesen sogar, wie die Polizei vor Ort mitteilte.

