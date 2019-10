Mitarbeitende in Ostercappeln auf großflächiger Plakatwand zu sehen CC-Editor öffnen

Auch in Ostercappeln ist bis Ende Oktober an der Bremer Straße eines der großflächigen Plakate zu sehen, mit denen die Niels-Stensen-Kliniken in der Öffentlichkeit um Fachkräfte werben. Darüber freut sich Rainer Alefs, Pflegedirektor am Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln. Foto: Ines Schulte

Ostercappeln. Die Niels-Stensen-Kliniken zeigen Gesicht. Mitarbeitende des Klinikverbundes werben in Stadt und Landkreis Osnabrück sowie im Emsland mit individuellen Botschaften auf über 70 großflächigen Plakatwänden für ihren Arbeitgeber. Auch in Ostercappeln ist bis Ende Oktober an der Bremer Straße ein Plakat zu sehen.