Ostercappeln. Eine 17-köpfige Delegation aus der Gemeinde Ostercappeln war zu Gast in der Partnergemeinde Olsztynek (Hohenstein) in Polen. Organisiert wurde die Bürgerfahrt von der Gemeinde und dem Partnerschaftsverein Olsztynek-Ostercappeln. "Zum Kirmeswochenende 2020 empfängt Ostercappeln dann die Gäste aus Olsztynek", kündigte Bürgermeister Rainer Ellermann auf der jüngsten Ratssitzung an.

Die Reisegruppe wurde von einem Empfangskomitee unter der Leitung vom neuen Olsztyneker Bürgermeister Mirosław Stegienko und dem Ratsvorsitzenden Andrzej Wojda herzlich empfangen. Neben interessanten Gesprächen über aktuelle kommunalpolitische Themen bot sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein überaus interessantes Programm. So stand am ersten Tag ein Besuch der Marienburg in Malbork (Marienburg) auf dem Programm, bei welcher es sich um den größten Backsteinbau der Welt handelt. Eine interessante Führung durch das Gebäude klärte über dessen Geschichte und die des Deutschen Ordens, unter dessen Ägide die Burg einst gebaut wurde, auf.

Das Erntedankfest

Höhepunkt der Reise war der Besuch des Erntedankfestes der Woiwodschaft Ermland-Masuren, das in diesem Jahr in Olsztynek stattfand. Die Feierlichkeiten begannen mit einem Festumzug und einer Heiligen Messe, die von Edmund Piszcz, emeritierter Erzbischof des Erzbistums Ermland, zelebriert wurde. Im Anschluss konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das vielfältige Angebot an Verkaufsständen auf dem Marktplatz bewundern.

Am letzten Tag hatte sich Ryszard Eberhardt, Mitglied des Vereins der Deutschen Minderheit in Olsztynek, Zeit für die Reisegruppe genommen. Unter seiner Leitung besuchte die Gruppe aus dem Wittlager Land den Geburtsort Emil von Behrings, der 1901 als Immunologe und Serologe 1901 den ersten Nobelpreis für Medizin erhielt und Namensgeber des Vereins der Deutschen Minderheit in Olsztynek ist. Im Geburtsort Ławice (Hansdorf), der zur Gemeinde Iława (Deutsch Eylau) gehört, wurde die Gruppe von Andrzej Brach, dem stellvertretenden Gemeindevorsteher, empfangen.

In einem Treffen mit örtlichen Kommunalvertreterinnen und -vertretern wurde über die Geschichte Ławices und die Geschichte der Familie Emil von Behrings und deren Verbundenheit mit der Ortschaft Ławice informiert, bevor der Tag mit einer Stadtführung durch Iława und einem gemeinsamen Mittagessen seinen Ausklang fand.

Der Besuch stieß auf sehr positive Resonanz. „Wir waren eine Reisegruppe mit einer tollen Gemeinschaft“, merkte der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Marco Beckmann zum Schluss der Reise an. Von den polnischen Gastgeberinnen und Gastgebern sei man sehr herzlich empfangen worden. Beckmann dankte allen, die bei der Organisation der Reise mitgewirkt hatten, besonders der Gemeinde Ostercappeln und dem Landkreis Osnabrück, die jeweils durch finanzielle Förderungen zum Gelingen der Reise beitrugen.

Der neue Bürgermeister

Auch Bürgermeister Rainer Ellermann zeigte sich zufrieden mit der Reise. „Man kann stetig spüren, wie die Freundschaft zwischen unseren Gemeinden und denjenigen, die sich für die Partnerschaft engagieren, wächst“, resümierte er. Auch mit dem Blick auf den neuen Bürgermeister Stegienko zeigte er sich zuversichtlich im Hinblick auf das Gelingen der Partnerschaft. „Neben einigen anderen Vertretern der Gemeinde hat sich der Bürgermeister an zwei Tagen Zeit für uns genommen“, stellte Ellermann fest. Das zeige, dass auch ihm das Gelingen der Partnerschaft am Herzen liege.

