Förderung für Hospizdienste. Im Bild von links: Jürgen Franke (Regionaldirektor der AOK für das Osnabrücker Land), Rebekka Hoffmann (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Anne Bröring (Leben bis zuletzt), Rainer Ellermann (Ambulanter Spes Viva-Hospizdienst), Stephanie Tewes-Ahrnsen (Malteser Hilfsdienst Ortsstelle Alfhausen, Hospizdienst St. Johannes), Irmgard Risch (Leben bis zuletzt), Jan-Felix Simon (Osnabrücker Hospiz, Ambulanter Hospizdienst und Ambulanter Kinderhospizdienst). Foto: Irene Oberst

Ostercappeln. Die Endphase des Lebens ist zuweilen mit Ängsten, ungeklärten Fragen oder auch seelischen Schmerzen verbunden. Ambulante Hospizdienste begleiten diesen Prozess und versuchen, den Abschied des Menschen so würdevoll und friedlich wie nur möglich zu gestalten. Diese Arbeit unterstützt die AOK in diesem Jahr mit drei Millionen Euro für insgesamt 94 ambulante Hospizdienste in Niedersachsen - darunter der ambulante Spes Viva-Hospizdienst in Ostercappeln.