Diebe brechen in Venne Ackerschlepper auf und entwenden Bildschirm CC-Editor öffnen

Symbolfoto: David Ebener

Venne. Bislang Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, Zutritt zum Betriebsgelände eines Lohnunternehmens an der Hunteburger Straße in Ostercappeln-Venne.