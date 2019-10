Venne. Das Erntedankfest ist im heimischen Wittlager Land eine Feier mit jahrhundertealter Tradition im Herbst, nachdem die Ernte eingebracht wurde, um für die eben diese Gaben der Ernte zu danken. In Venne wird Erntedank mit einem Dorfmarkt gefeiert.

Mit 34 Ausstellern war der 29. Dorfmarkt zum Erntedankfest von Venne am vergangenen Sonntag gut aufgestellt. Nach dem Erntedank-Gottesdienst in der Walburgiskirche begann das eigentlich Markttreiben. Zum Glück blieb es trocken und die zahlreichen Besucher nutzen den Sonntag zu einem Besuch des Marktes.

Die Eheleute Ingrid (gebürtig aus Venne) und Helmut Skambraks aus Lappenstuhl zum Beispiel hatten für jeden Fußballfan und auch für Nicht-Fußballer ein passendes Vogelhäuschen dabei. Seit über 5 Jahren baut der gelernte Fahrzeugbauer diese Häuschen und macht in diesem Jahr nicht nur Werder-Fan Dieter Kettler aus Hunteburg glücklich, der sich erst über sein Werder-Häuschen und später über einen Punkt seiner Mannschaft in letzter Minute in Frankfurt freuen konnte.

Der Werder-Freund war mit seiner Ehefrau Edelgart zum Dorfmarkt gekommen und hatte Glück. "In diesem Jahr hat es mit dem Werdervogelhäuschen geklappt", schmunzelt Dieter Kettler und hofft, dass die Verletztenserie bei Werder nun endlich ein Ende findet.



Günter Kühnpast aus Venne, seines Zeiches Hobbyräucherer, servierte seiner Kundschaft am Sonntag auf dem Dorfmarkt leckere geräucherte Forellen. Seit über 10 Jahren räuchert er nun schon, zur Freude seiner Kunden und Bekannten.

Es wurden Kunstwerke aus Holz mit der Kettensäge geschnitzt und in der Waffelstube von Claudia von Krüchten und Elfi Meyer zu Broxten gab es leckere Waffeln für nur einen Taler, Euro genannt.

Erntedank sollte neben den beiden Wortbestandteilen immer auch für (Rück-)Besinnung stehen. Die Venner Mühleninsel und die Venner Gemeinschaft bietet dafür den idealen Rahmen.