Altes Handwerk: Jan, Lena und Rolf Schlosser (von links) schauten im vergangenen Jahr Dirk Wellner und Georg Jäger beim Schmieden zu. Foto: Cornelia Müller

Venne. Ein Markt mit herbstlich-bunter Vielfalt: Das bietet der Dorfmarkt zum Erntedankfest in Venne. Schon zum 29. Mal richtet am Sonntag, 6. Oktober, der Heimat- und Wanderverein die Veranstaltung auf der Mühleninsel aus. Auch in der Venner Mühle gibt es einiges zu sehen.