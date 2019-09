Venne. Das Bauunternehmen Schomaker aus Venne zeichnete im feierlichen Rahmen mehrere Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit auszeichnen.

Für 25-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Uwe Langanke, Robert Sandkühler und Gerold Seltmann geehrt. Geschäftsführer Ralf Schomaker übergab die Urkunde der Handwerkskammer Osnabrück und dankte dem Trio für langjährige treue Mitarbeit. Er betonte: "Gerade in der heutigen durch Arbeitskräftemangel geprägten Zeit ist es für Firmen besonders wertvoll, auf erfahrene Mitarbeiter zurückgreifen zu können."

Wichtiger Arbeitgeber

Das Bauunternehmen Schomaker ist seit dem Jahr 1900 inzwischen in der vierten Generation für Kunden aus der Region des Osnabrücker Landes in den Bereichen Wohnungsbau, Gewerbebau, öffentlicher Bau und landwirtschaftliches Bauen tätig und darüber hinaus in Venne ein sehr wichtiger Arbeitgeber.